LIVE Biathlon, Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: obiettivo podio per l’Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7,5 km maschile a Nove Mesto na Morave. La Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon riparte dunque dalla Repubblica Ceca con un doppio appuntamento che precederà il gran finale di Oestersund. Dopo le donne di scena ieri, oggi venerdì 5 marzo, alle ore 15.20, tocca agli uomini tornare a faticare, a due settimane di distanza dalla fine del Mondiale. l’Italia decide di ripresentare lo stesso schema che si è visto in occasione dei Mondiali, con Didier Bionaz al lancio a precedere Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch. I favoriti della Norvegia (Laegreid, Dale, Tarjei e ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti allatestuale della4×7,5 km maschile ana Morave. La Coppa del Mondo 2020-2021 diriparte dunque dalla Repubblica Ceca con un doppio appuntamento che precederà il gran finale di Oestersund. Dopo le donne di scena ieri, oggi venerdì 5 marzo, alle ore 15.20, tocca aglitornare a faticare, a due settimane di distanza dalla fine del Mondiale.decide di ripresentare lo stesso schema che si è visto in occasione dei Mondiali, con Didier Bionaz al lancio a precedere Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch. I favoriti della Norvegia (Laegreid, Dale, Tarjei e ...

zazoomblog : LIVE – Biathlon staffetta femminile Nove Mesto 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #staffetta #femminile… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Nove Mesto in DIRETTA: Vittozzi non sbaglia, Italia seconda dopo sei poligoni! - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Nove Mesto in DIRETTA: settimo posto con qualche rimpianto per l'Italia. Vittoria e… - flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - La formazione azzurra al via: Federica Sanfilippo, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara https://t.c… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta donne Nove Mesto in DIRETTA: sesto posto con qualche rimpianto per l’Italia. Vittoria e Cop… -