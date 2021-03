Terremoto Grecia – Forte scossa scuote il cuore della Tessaglia (Video) (Di giovedì 4 marzo 2021) Forte Terremoto in Grecia, magnitudo 6.3 nel cuore della Tessaglia. Paura in tutto il Sud Italia Terremoto violentissimo. scossa devastante. Una Forte scossa di Terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata oggi nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa. Lo apprendiamo dall’Istituto geofisico statunitense. (Video) Una Forte scossa di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021)in, magnitudo 6.3 nel. Paura in tutto il Sud Italiaviolentissimo.devastante. Unadi, di magnitudo 6.3 è stata registrata oggi nellacentrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa. Lo apprendiamo dall’Istituto geofisico statunitense. () Unadi

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - emergenzavvf : ?? #Terremoto ML 6.3 registrato alle 11:16 di #oggi #3marzo in Grecia: evento avvertito anche in Italia, pervenute a… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - TAL77SVAD : RT @dukana2: #Terremoto in #Grecia....??mentre in #Basilicata continuano senza pietà ??a trivellare e a reiniettare reflui petroliferi ad al… - Piergiulio58 : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo pari a 6 sulla scala Richter. -