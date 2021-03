Serie B, gli arbitri: Empoli - Cittadella a Maresca. Amabile per Cosenza - Frosinone (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - L' Aia ha comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di ritorno di Serie B in programma sabato 6 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - L' Aia ha comunicato i nomi degliche dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di ritorno diB in programma sabato 6 ...

carlaruocco1 : Cosa possiamo fare, noi genitori, per limitare gli effetti di una serie tv o di una musica che spinge a simpatizzar… - marattin : Aver chiesto in un’interpellanza di @ItaliaViva la pubblicazione degli ingressi in TI (e non solo i ricoverati) ci… - ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - Daniele72979132 : @FlavioMTassotti @paulopez_13 Non saprei, mi sembra un riconoscimento alla 'normalità' o per lo meno a quello che d… - NapoliVertical : @cherudek @Torrenapoli1 Giocare in serie A non è come giocare tra i dilettanti, tu puoi anche saperlo, ma poi ci so… -