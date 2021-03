TV7Benevento : Myanmar: Fassino, 'sì unanime a risoluzione, al fianco del popolo birmano' (2)... - TV7Benevento : Myanmar: Fassino, 'sì unanime a risoluzione, al fianco del popolo birmano'... -

Il Tempo

Roma , 02 mar 17:34 - Non si può lasciare solo il popolo birmano nella sua lotta per difendere il processo democratico interrotto brutalmente dal golpe militare: al fianco del coraggioso popolo del Myanmar, che difende la propria democrazia' e 'adotterà a breve misure in risposta a questi sviluppi'. Dall'Italia, si alza la voce di Piero Fassino. 'L'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell - sottolinea Fassino - ha espresso chiaramente la posizione dell'Unione Europea. Non si può lasciare solo il popolo birmano nella sua lotta per difendere il processo democratico interrotto brutalmente dal golpe militare.