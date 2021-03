Elisabetta Gregoraci brilla alla finalissima del GF Vip: quanto costa l’abito metallizzato (Di martedì 2 marzo 2021) Una finale strepitosa del GF Vip. Dopo quasi sei mesi dall’inizio del reality show, alla fine di una lunga diretta intervallata da veri colpi al cuore Tommaso Zorzi è stato proclamato vincitore. Con la puntata di lunedì 1 marzo 2021 Alfonso Signorini ha conquistato 4.300.000 telespettatori, pari al 25,4% di share, superando il risultato dello scorso anno che si fermò a 4.544.0000 spettatori e il 23,17% di share. Due anni fa, invece, la finale del GF Vip era stata vista da poco più di 3,4 milioni e 21,9% di share ma ad oggi la finale più vista in assoluto della versione Vip rimane quella della seconda edizione vinta da Daniele Bossari con 5.569.000 spettatori e il 30,92% di share. Sarebbe inutile aggiungere che per l’ultima puntata le vippone ed ex vippone hanno dato il meglio di loro in fatto di look. (Continua dopo la foto) Stefania Orlando in nero, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Una finale strepitosa del GF Vip. Dopo quasi sei mesi dall’inizio del reality show,fine di una lunga diretta intervta da veri colpi al cuore Tommaso Zorzi è stato proclamato vincitore. Con la puntata di lunedì 1 marzo 2021 Alfonso Signorini ha conquistato 4.300.000 telespettatori, pari al 25,4% di share, superando il risultato dello scorso anno che si fermò a 4.544.0000 spettatori e il 23,17% di share. Due anni fa, invece, la finale del GF Vip era stata vista da poco più di 3,4 milioni e 21,9% di share ma ad oggi la finale più vista in assoluto della versione Vip rimane quella della seconda edizione vinta da Daniele Bossari con 5.569.000 spettatori e il 30,92% di share. Sarebbe inutile aggiungere che per l’ultima puntata le vippone ed ex vippone hanno dato il meglio di loro in fatto di look. (Continua dopo la foto) Stefania Orlando in nero, ...

GrandeFratello : In diretta con noi anche Elisabetta Gregoraci insieme a Maria Teresa Ruta! Qual è stato il loro best moment del… - redazioneiene : In che incubo abbiamo catapultato #Eligreg dopo il #GFvip! Tutta colpa di @nicdedevitiis ?? Per farci perdonare sarà… - elygregmyvida : RT @obsessedeligreg: da questo gf mi porto a casa ELISABETTA GREGORACI.??? #gregorelli #montecarlers - walter37688434 : Ecco la donna matura di 41 anni, che fomentava odio contro @GiuliaSalemi93. Era un post puntata del 15 Dicembre, e… - ohwlarry : RT @carezzaveloce: Gaia: ”Ciao Elii. Io chiamo Elisabetta Gregoraci Eli come se fosse la mia migliore amica, non so se posso.” MA GAIA ??????… -