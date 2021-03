CATANIA-PALERMO | PROBABILI FORMAZIONI | LE SCELTE DI FILIPPI PER IL DERBY

Leggi su mediagol

(Di martedì 2 marzo 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma mercoledì sera contro il.Non una sfida come le altre. Allo Stadio "Angelo Massimino", alle ore 20.30, a circa quattro mesi di distanza, andrà in scena l'attesodi Sicilia.si sfideranno in una partita che offre molteplici motivi di interesse. Dopo l'ennesima battuta d'arresto in campionato, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall'incarico l'allenatore Roberto Boscaglia. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, dunque, affidata a Giacomo, storico vice del tecnico originario di Gela.I rosanero hanno preparato la gara a Comiso, in provincia di Ragusa, dove la squadra è in ritiro da domenica. Al cospetto della formazione etnea,dovrà rinunciare a diversi ...