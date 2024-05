Finale Atalanta-Leverkusen - 12mila biglietti per i bergamaschi Da lunedì 13 via alla procedura

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergamo. “Ce ne andiamo a Dublino” cantavano i tifosi dell’dopo aver staccato il pass per la finalissima di Europa League: ora parte la caccia aiper la sfida contro il Bayer, in programma mercoledì 22 maggio con inizio alle 21 (ora italiana) all’Aviva Stadium.: come acquistarli L’Uefa ha messo a disposizione dei tifosi atalantini circa 12.000 tagliandi che saranno venduti secondo unastandard, la quale prenderà il via13 maggio attraverso il sito Vivaticket, sul quale bisognerà anche effettuare una prenotazione gratuita del codice d’accesso, fornito dall’Uefa e necessario per l’acquisto sul portale dell’Uefa stessa. Sono poi tre le fasi per la prenotazione del codice, con la ...

I Biglietti di Fiorentina-Olympiacos , finale della Conference League 2023/ 2024 che si disputerà ad Atene mercoledì 29 maggio con fischio d’inizio alle ore 21 italiane (22 locali). I prezzi e come acquistare i tagliandi per l’attesissima finale tra ...

Esce dalla stadio e chiama la moglie: “Ora ne segniamo un altro”. Il rito di un tifoso del Real Madrid ha funzionato ancora – Video - Esce dalla stadio e chiama la moglie: “Ora ne segniamo un altro”. Il rito di un tifoso del Real Madrid ha funzionato ancora – Video - Il rituale scaramantico del tifoso durante Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di Champions League ...

Spezia, finale al batticuore. Obbligatorio battere il Venezia - Spezia, finale al batticuore. Obbligatorio battere il Venezia - Stavolta come mai in questa stagione potrà essere fondamentale il fattore “Picco”. I biglietti della Curva Ferrovia per Spezia-Venezia sono stati esauriti in meno di 24 ore e ieri stessa sorte per la ...

Reggiana-Parma, finale di stagione con record di pubblico. Pecchia: “In campo per vincere il derby” - Reggiana-Parma, finale di stagione con record di pubblico. Pecchia: “In campo per vincere il derby” - Il Parma sarà seguito da duemila tifosi. Forze dell’ordine allertate per evitare l’accesso di gruppi senza biglietto. "Noi vogliamo giocare per vincere tutte le partite, ci siamo riusciti in tante ...