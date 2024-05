Segnali di vita | in esclusiva su TPI una clip del film di Leandro Picarella

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 10 maggio 2024)diè ildocumentario di, uscito nelle sale il 29 aprile, dopo l’ottima accoglienza alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola vede come protagonista l’astronomo Paolo Calcidese, in fuga dalla routine milanese per andare a dirigere l’Osservatorio astronomico di un villaggio sperduto della Valle D’Aosta, dove entrerà a contatto con un’umanità ben lontana da quella fino a quel momento incontrata nelle grandi città e nell’ambiente scientifico; un’umanità che lo porterà a conoscere un altro modo di vivere, e a sviluppare un’inaspettata empatia.di, prodotto da Qoomoon e Rai Cinema, è unsull’empatia, sul bisogno degli altri per comprendere noi stessi. Partendo dal lavoro di un astrofisico incaricato di ...