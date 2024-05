Chiara Ferragni festeggia il compleanno e rompe il silenzio ma lo fa anche il suo manager Fabio Maria Damato

(Di martedì 7 maggio 2024) "Questo è unspeciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre i...

Chiara Ferragni, cowgirl per una sera: outfit di pizzo sul toro meccanico per la pazza serata al rodeo - chiara Ferragni, cowgirl per una sera: outfit di pizzo sul toro meccanico per la pazza serata al rodeo - chiara Ferragni si è davvero divertita insieme ai suoi amici. Era una delle invitate alla festa di compleanno di un amico che ha deciso di festeggiare in una specie di rodeo in ...

Chiara Ferragni è una cowgirl: scatenata sul toro meccanico - chiara Ferragni è una cowgirl: scatenata sul toro meccanico - chiara Ferragni ha partecipato al compleanno di un amico che per l'occasione ha scelto il tema country. L'influencer non solo si è vestita a tema, ma anche cavalcato un toro meccanico ...

Chiara Ferragni scatenata sul toro meccanico: l’influencer si gode una serata da single - chiara Ferragni scatenata sul toro meccanico: l’influencer si gode una serata da single - chiara Ferragni si gode la sua nuova vita da single e sfoggia i suoi look più sensuali in una serata scatenata con gli amici.