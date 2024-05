Fiorello e Amadeus insieme per l’ultima puntata di VivaRai2! Pubblico in delirio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il morning show di, Biggio e Casciari chiude i battenti. Oggi, 7 maggio,scoppiettantedie, come aveva promesso, Fiore ha voluto con sé l’amico di sempre. Intorno grande entusiasmo, con 1700 persone fuori dal glass al Foro Italico, e tanti curiosi e fan anche al semaforo, uno dei luoghi iconici dello show, dove gli ‘Amarello si esibiscono: «Questi al Nove te li sogni», ha scherzato. «È la prima volta che vado al semaforo anch’io, e non vorrei che fosse», ironizza lo showman. «Gli Amarello non moriranno mai», aggiunge prima di esibirsi conin un mini show in mezzo al traffico, nel breve intervallo tra il rosso e il verde. «C’è il Tg1, il Tg2, manca il Tg3. Dov’è la Bortone? Voglio la ...

