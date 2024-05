Drusilla Gucci vede Francesco Chiofalo dopo l’operazione agli occhi | Sei totalmente un’altra persona Lui reagisce così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024), ex volto di Temptation Island, si è sottoposto alla cheratopigmentazione, ovvero l’intervento chirurgico per cambiare il colore degli: da color nocciola a color azzurro., la sua fidanzata ha reagito in maniera inaspettata. Infatti la ragazza era sempre stata in disaccordo con il compagno pere, come dicesu Instagram: “Il supporto morale diin questa situazione è pari a quello di un hater”.su Instagram si è detta più volte contraria alla scelta di: “Ha preferito tingersi gliche pensare al nostro rapporto. Quindi non vedo perché debba farmi problemi a dire quello che penso”....