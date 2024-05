Elezioni Torre Annunziata | raid al comitato elettorale di Cuccurullo e sede PD

(Di venerdì 10 maggio 2024): scritte infamanti suldel Candidato sindaco Corradoe sulladel PDvandalico questa notta contro le sedi deldel candidato Corradoe del Partito Democratico di. Imbrattate le due sedi con scritte infamanti e gravi, in una città dove il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche. Un atto che di certo contribuisce a minare la serenità e ad avvelanare la campagna. Immediata la solidarietà del Partito Democratico campano ...

Affiliati ai clan di camorra percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza : sette indagati in provincia di Napoli, scatta il sequestro di beni. Stamattina, i carabinieri del Gruppo di Torre ...

Torre Annunziata - Elezioni amministrative, domani e sabato ultimi giorni per presentare candidature e liste - torre annunziata - Elezioni amministrative, domani e sabato ultimi giorni per presentare candidature e liste - La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del comune presso l’Ufficio elettorale sito in Piazza Nicotera, n.1.