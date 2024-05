Btp Valore - ordini rallentano ma l’incasso del Tesoro è cospicuo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il BTPsi conferma da record, anche se in questa emissione non ha raggiunto i quantitativi didelle emissioni precedenti, a causa di una cadenza temporale troppo ravvicinata con la precedente emissione. Si stima infatti che ilalla fine riuscirà a collocare circa 30 miliardi fra le emissioni di fine febbraio e maggio, un bel “gruzzolo” considerando il maggior impegno richiesto dai conti pubblici per quest’anno, in cui si stima un volume complessivo di 520 miliardi di titoli di stato in emissione (stime Upb).inferiori alle precedenti emissioni Ieri, quarta giornata di emissione sul mercato MOT di Borsa Italiana, quello delle obbligazioni, sono stati collezionatiper 1,56 miliardi di euro, portando il totale a sfondare il tetto di 10 miliardi di euro (10,26 miliardi ...

