' Attaccata raffineria nella regione russa di Kaluga'

(Di venerdì 10 maggio 2024) Durante la notte diversi droni hanno attaccato ladi petrolio First Plantdi, secondo canali Telegram e media russi citati da Ukrainska Pravda. Nel distretto di Dzerzhinsky sono state udite forti esplosioni, in seguito è scoppiato un incendio nell'area di un deposito petrolifero, riferisce il Moscow Times. Laera già statail 15 marzo scorso, la capacità di raffinazione della First Plant è di 1,2 milioni di tonte all'anno. Un drone che volava in direzione della capitaleè stato abbattutodi Mosca, ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin.

