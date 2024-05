Verona - auto si schianto contro un albero e si incendia | morta donna 51enn - ferito il marito

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto questa notte, sulla sr11 in località Bosco di Sona. Il primo ad intervenire per salvare la coppia, estratta dal veicolo in fiamme, è stato un ragazzo di origini marocchine che passava in bicicletta.

Episodio da FANTACALCIO in Lecce-Verona , lunch match della ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare forte vento e un po’ di sfortuna per i salentini, visto che la conclusione, che pareva innocua di Folorunsho dai venti metri, ...

Nella città dove vengono tolte le panchine con un bracciolo che le divide in due, retaggio delle giunte di centrodestra che serviva per impedire a extracomunitari e barboni di distendervisi sopra, accade che un senzatetto venga multato (50 euro) e ...

Doppio incidente mortale in provincia di Verona , tra Pescantina e Caldiero , dove hanno perso al vita due moto ciclisti

