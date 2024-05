Amici 23 - la dolorosa eliminazione arriva nel momento più difficile | pubblico in fiamme

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ci siamo. Anche23 di Maria De Filippi è quasi giunto alla fine della sua lunga edizione, iniziata ben otto mesi or sono e lungo cui i giovani studenti di canto e ballo sono cresciuti artisticamente e non solo. I rimasti si scontreranno nell’ottava puntata del Serale. Chi è stato eliminato? Forse uno tra più inaspettati. Si parla come fosse già successo perché la registrazione ha già avuto luogo come di consueto presso gli studi Mediaset di via Tiburtina a Roma. Le anticipazioni,te da chi era presente sugli spalti in studio, riferiscono sia stata una puntata dura da digerire e da seguire. Vari avvenimenti e l’eliminato ‘scioccante’. C’è poco da fare, ormai si è talmente vicini alla Finale dello storico talent di Maria De Filippi che qualsiasi ragazzo eliminato può portare ad una reazione spropositata da parte del ...