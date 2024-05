Roccella La libertà di parola è un diritto non negoziabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sono per ilal dissenso, sempre. Credo però che garantire ladisia unnon”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è la ministra della Famiglia Eugenia, dopo la contestazione subita agli Stati generali della Natalità. “Io da femminista ho sempre difeso la legge 194 – aggiunge – Il punto è che noi femministe degli anni Settanta parlavamo della maternità come libera scelta”. “Secondo me – prosegue – ci sarebbe bisogno di qualche approfondimento da un punto di vista della sorellanza, della solidarietà tra donne. Non si deve dimenticare che ladelle donne parte dal riconoscimento di una solidarietà che trascende la diversità di partito, di opinione, di etnia”. A proposito ...