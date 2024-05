Ottimo avvio di seduta per Tim in Piazza Affari dopo un report di Bank of America che ha alzato il giudizio da 'neutral' a 'buy': il titolo del gruppo Tlc, partito subito bene, sale del 4% a 0,29 euro. Oggi è anche la giornata di una videoconferenza ...

Ottimo avvio di seduta per Tim in Piazza Affari dopo un report di Bank of America che ha alzato il giudizio da 'neutral' a 'buy': il titolo del gruppo Tlc, partito subito bene, sale del 4% a 0,29 euro. Oggi è anche la giornata di una videoconferenza ...

Si muovono in ordine sparso le Borse europee con Londra poco sopra la parità (+0,06%) in attesa della Bank of England che, secondo le attese, non interverrà sui tassi ma potrebbe dare qualche indicazione sulla tempistica del primo taglio. ...

Bff Bank crolla in Borsa, -32% dopo rilievi Banca d'Italia - Bff bank crolla in borsa, -32% dopo rilievi Banca d'Italia - Tracolla in borsa Bff bank dopo che bankitalia, nel formalizzare alcuni rilievi in materia di remunerazione, ha bloccato la distribuzione dei dividendi. Il titolo cede oltre il 32% a 7,41 euro.

Borsa Milano parte positiva in scia trimestrali, corrono Iveco e Dovalue, crolla Bff bank - borsa Milano parte positiva in scia trimestrali, corrono Iveco e Dovalue, crolla Bff bank - MILANO (Reuters) - Piazza Affari parte con gli indici positivi in una seduta ancora dominata dalle trimestrali che influenzano i corsi di borsa. Guardando agli altri mercati, positiva la borsa di Toky ...

Reti in Borsa: nuovo colpo di reni per Finecobank - Reti in borsa: nuovo colpo di reni per Finecobank - Seguono Banca Generali con un incremento dell’1,68% e Banca Mediolanum con un frazionale +0,38 per cento. Il quadro tecnico di Finecobank a Piazza Affari Finecobank ha allungato con decione il passo ...