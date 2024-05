Enrico Mentana diventa nonno - la foto nella stessa clinica dove anche lui è nato | Felice e orgoglioso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo le polemiche innescate dal botta e risposta con Lilli Gruber,torna sotto la luce dei riflettori. Il direttore di La7 èto, lo testimonia unapubblicata poche ore fa sul suo profilo Instagram, in cui inquadra una sala da parto. Alice, la secondogenita di, ha infatti avuto un figlio o una figlia (non è ancora noto il sesso) e ilha scritto così sotto il post: “Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto dellaMangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso”. Lo scorso gennaio i paparazzi di Chi hanno scattato alcune ...