StraLegnanese - appuntamento con la storia | si corre l’edizione del centenario

(Di venerdì 10 maggio 2024) Legnano (Milano), 10 maggio 2024 - La U.S. Legnanese 1913 inaugura la stagione running con laper il, in calendario domenica 12 maggio. Si tratta di una gara podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati di corsa che potranno scegliere tra la prova di 5km e quella di 10km attraverso i monumenti della città. Quella del 2024, con ritrovo in largo Tosi alle 8:30 e partenza alle 9:00 in punto, è un’edizione davvero speciale, a cominciare dal suo nome che celebra proprio ildella città di Legnano. Era infatti il 15 agosto 1924 quando Re Vittorio Emanuele III firmava e consegnava il regio decreto che, riconoscendone la valenza economica e industriale, le importanti tradizioni storiche e culturali, e il numero di abitanti, concedeva al Comune di Legnano il titolo di Città. Non è un caso quindi ...

