Atalanta - Bergamo in festa | tifosi in strada per celebrare la finale di Europa League

(Di venerdì 10 maggio 2024) Migliaia di persone inhanno invaso le vie dipochi minuti dopo il fischiodi-Marsiglia. Per festeggiare ladiraggiunta dai ragazzi di Gasperini, la prima a livello europeo della storia del club, isi sono riversati infacendo caroselli con le auto e suonando il clacson. A dir la verità laera già iniziata nei minuti di recupero con l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio, ma subito dopo si è spostata per le vie del capoluogo lombardo, dove i tanti sostenitori della Dea si sono lasciati trasportare dall’entusiasmo. I cori sono proseguiti fino a tarda notte, mentre i vigili hanno dovuto chiudere le vie al traffico fino a due ore dopo la fine della ...

