Premier League | il Nottingham Forest ha superato il rigetto del ricorso

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-09 15:53:55 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del, Nuno Espirito Santo, insiste che il club è passato dalla delusione per il suocontro una detrazione di punti dellarespinta. Ilha un vantaggio di tre punti sulla zona retrocessione dopo che è stato confermato che la loro penalità di quattro punti per aver violato le regole finanziarie sarebbe rimasta valida. Espirito Santo ha detto: “Sono deluso. Siamo rimasti tutti delusi. Avevamo la speranza e la convinzione di poter conquistare punti in campo. Credevamo che lo avrebbero restituito, ma la decisione è presa. “I giocatori sono normali, questa è la realtà. Questo è ciò che abbiamo, questo è ciò che ...

Questa è una partita importante e un’enorme opportunità per il Nottingham Forest anche se coglierla potrebbe non essere così facile per una squadra che ha perso tre delle ultime quattro e ha vinto solo una volta nelle ultime dieci, perdipiù in casa ...

Questa è una partita importante e un’enorme opportunità per il Nottingham Forest anche se coglierla potrebbe non essere così facile per una squadra che ha perso tre delle ultime quattro e ha vinto solo una volta nelle ultime dieci, perdipiù in casa ...

Bologna, chi si rivede! Il Milan punta l’ex Nico Dominguez - Bologna, chi si rivede! Il Milan punta l’ex Nico Dominguez - L'ex rossoblù è entrato nei radar rossoneri, che cercano un centrocampista difensivo per la prossima stagione.

MILAN, IDEA DOMINGUEZ PER IL CENTROCAMPO - MILAN, IDEA DOMINGUEZ PER IL CENTROCAMPO - Nicolás Domínguez in estate ha lasciato il nostro campionato e il Bologna per trasferirsi al nottingham forest. (MilanLive.it) Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan ha ...

Sirene francesi per Sarri: c'è stato un sondaggio del Marsiglia - Sirene francesi per Sarri: c'è stato un sondaggio del Marsiglia - Maurizio Sarri tornerà in panchina già a partire da giugno Per ora la situazione non è ancora definita, tanto che nelle scorse settimane si sono presentati quattro club che, ...