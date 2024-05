Passione fuori categoria Cesena - hai un tesoro I tifosi valgono la serie A

(Di venerdì 10 maggio 2024) Continuità anche nella parte finale del campionato, in dati praticamente definitivi: ilha il suo seguito sempre nutrito diin trasferta nonostante i divieti, l’obbligo della tessera deie le restrizioni anche per il popolo bianconero siano all’ordine del giorno. Così l’aggiornamento di metà aprile (secondo il sito ‘italiani.it) esclude solo l’ultima trasferta di stagione, quella di Sassari dove erano circa 400 (ricordando però che la matematica promozione in B era stata ottenuta in casa con il Pescara il 30 marzo) e pone i seguaci bianconeri al 33’ posto nella graduatoria tra i cento club professionistici di Italia, una media di 449 supporter da viaggio a gara esterna. Un numero di rilievo che testimonia fedeltà e; infatti se paragonato anche all’attualeB ...

AG. BERTI, Il suo futuro sarà ancora a Cesena - AG. BERTI, Il suo futuro sarà ancora a cesena - "Ha disputato un grandissimo campionato, ha ripagato la grande fiducia che il direttore Artico e mister Toscano hanno riposto in lui. Ha qualità importanti, sarà bello vederlo ...

Juve Stabia - Partita la prevendita per il match di Supercoppa con il Mantova. Un gruppo di tifosi ospiti vorrebbe omaggiare i gialloblù - Juve Stabia - Partita la prevendita per il match di Supercoppa con il Mantova. Un gruppo di tifosi ospiti vorrebbe omaggiare i gialloblù - Le due formazioni si affronteranno nel secondo atto della competizione che alla prima giornata ha visto il cesena superare i lombardi a domicilio ...

Tigna e tifosi per completare l’opera - Tigna e tifosi per completare l’opera - Impresa per ora confezionata a metà. C’è da completarla e si può fare in un solo modo: battendo la Feralpi Salò che è già retrocessa ma che non farà regali, piuttosto vorrà salutare nel migliore dei ...