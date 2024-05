Giro d’Italia - oggi settima tappa | orari - dove vederla in tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Il2024 affrontalanae arriva il momento della prima cronometro. La corsa rosa prevede, 10 maggio, i 40,6 km da Foligno a Perugia, in diretta tv e streaming. In Umbria, la maglia rosa Tadej Pogacar difende il primato in classifica generale dopo la giornata impegnativa vissuta ieri, con la sesta‘impreziosita’ da tratti di sterrato. La crono diha due volti ben distinti. Per circa 34 km, infatti, il percorso è sostanzialmente tutta pianura e si adatta alle qualità dei cronoman puri, chiamati a sprigionare potenza con costanza e regolarità. Il copione cambia quando la strada arriva alle porte di Perugia: si comincia a salire fino al traguardo, con pendenze fino al 20% che con ogni ...

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2024 affronta oggi la settima na tappa e arriva il momento della prima cronometro. La corsa rosa prevede oggi , 10 maggio, i 40,6 km da Foligno a Perugia, in diretta tv e streaming. In Umbria, la maglia rosa Tadej ...

È la prima edizione in cui viene data la maglia per distinguere il leader della gara - È la prima edizione in cui viene data la maglia per distinguere il leader della gara - La diciannovesima edizione del giro d’Italia parte il 10 maggio 1931 con la Milano-Mantova. E scatta con una grande novità: viene infatti assegnata al leader della classifica la maglia rosa, per disti ...

Rimini celebra Pantani, una grande statua sul Lungomare - Rimini celebra Pantani, una grande statua sul Lungomare - A trent'anni dalla prima vittoria da professionista al giro d'Italia, quando arrivò primo sul traguardo della tappa dolomitica Lienz-Merano e a vent'anni dalla sua scomparsa, avvenuta proprio a Rimini ...

Thomas: "Un privilegio sfidare Pogacar. Diventerà il più grande" - Thomas: "Un privilegio sfidare Pogacar. Diventerà il più grande" - Il gallese, a quasi 38 anni, lotta con lo sloveno per il trono del giro 2024: "Lui farà la storia. Siamo rivali ma ci sentiamo spesso fuori dalle corse" ...