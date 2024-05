(Di venerdì 10 maggio 2024)stamani. Unsi è sentitomentre era alla guida ed è deceduto nel. Inutili i soccorsi.: malore fatale alla guida oggi 10 maggio 2024 – (ilcorrieredellacitta.com)Intervento del gruppo IX Eur della Polizia di Roma Capitale questa mattina intorno alle ore 8:00 in viaal km 25.000, in direzione Roma. Unitaliano del 1961, che si trovava a bordo di una fiat 500 vecchio modello, ha avuto un malore mentre era in marcia, hato il veicolo e si è fermato ed è poi deceduto. Chiusa la corsia di destra della. Ingenti le ripercussioni al. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Succede a Itri, in provincia di Latina: Carabinieri arrestano in un cortile privato un noto volto legato alla malavita pontina . I Carabinieri hanno arresto l’ uomo legato alla malavita a Itri – Ilcorrieredellacitta.comStava fuggendo da Carabinieri, ...

Tragedia sulla Pontina: uomo si sente male nel traffico, accosta e muore - Tragedia sulla pontina: uomo si sente male nel traffico, accosta e muore - Intervento del gruppo IX Eur della Polizia di Roma Capitale questa mattina intorno alle ore 8:00 in via pontina al km 25.000, in direzione Roma. Un uomo italiano del 1961, che si trovava a bordo di ...

Malore alla guida, muore sulla Pontina. Traffico in tilt verso Roma - Malore alla guida, muore sulla pontina. Traffico in tilt verso Roma - LATINA – Un automobilista si è sentito male mentre era alla guida sulla pontina in direzione di Roma. Vani i soccorsi per l’uomo nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, non c’è stato nulla da ...

Abusi sul figlio di 9 anni di un amico: donna a processo per pedofilia - Abusi sul figlio di 9 anni di un amico: donna a processo per pedofilia - La 32enne aspettava di restare sola in casa con il bambino. Prima le avances, poi i rapporti sessuali confessati dalla vittima alla madre ...