In carcere l’isolamento è usato eccessivamente | oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lo scorso marzo un giovane di 28 anni con problemi di tossicodipendenza, marchigiano di origine ma ina Parma, si è appeso a un lenzuolo in una cella di isolamento. Solo, dentro quel baratro di solitudine, non ha visto altra speranza che quella di rinunciare a vivere. I familiari non si danno pace. Era già successo un paio di mesi prima in un altro istituto e di nuovo il mese ancora prima neldi Verona. E purtroppo potrei continuare.il 10% dei tantissimidegli ultimi mesi dietro le sbarre sono avvenuti indi isolamento. Persone spesso con problemi psichiatrici che venivano isolate invece che prese in carico. In isolamento crescono le violenze. Come è presumibilmente accaduto alminorile Beccaria di Milano, dove la cella di isolamento, ...