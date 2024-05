Eurovision 2024 - Greta Thunberg in prima fila tra i manifestanti a Malmo | Sono qua per protestare contro la presenza di Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’era anche l’ambientalistain piazza aperla partecipazione diall’evento, in gara con la cantante Eden Golan, e per denunciare il conflitto in corso a Gaza. “qua perladiall’”, ha detto al quotidiano svedese Expressen. Sul palco delArena ieri sera, oltre ad Angelina Mango, c’era anche l’israeliana Eden Golan con la sua canzone “Hurricane” che ha passato il turno per la Finale di sabato 11 maggio. Durante le prove è stata contestata da alcuni presenti, ma poche ore dopo l’artista si è detta comunque contenta di essere a: ...