Volley femminile | Serie A1 | Scandicci batte Trento e sale al quarto posto | Busto Arsizio mette Novara ko

(Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi si sono disputate le ultime due partite della 26ma giornata dellaA1 di, quella che conclude la regular season del massimo campionato italiano (devono però essere ancora recuperati alcuni incontri durante la prossima settimana).ha travoltocon un secco 3-0 (25-15; 25-18; 25-15) eal, mentre le dolomitiche restano al decimoma possono ancora puntare all’ottava piazza. A trascinare le toscane sono state Magdalena Stysiak (14 punti, 2 aces) e Mina Popovic (11, 3 muri), i marcature per Elena Pietrini, 8 a testa per Elitsa Vasileva e Marina Lubian. Tra le fila delle ospiti la migliore è stata Francesca Trevisan (10).si è ...

Ultimo turno per la Serie A1 femminile, prima di recuperi e playoff: ecco i risultati delle partite della 26a giornata di A1 femminile.
Volley, Novara-Busto Arsizio: il risultato e la CRONACA del posticipo della 26a giornata di regular season della Serie A1 Femminile 2020/2021 ...