Serie C, i risultati delle gare delle 17:30 (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 17:30 la Serie C è scesa in campo per la ventisettesima giornata di campionato con tre gare nei vari gironi. Nel Girone A lo scontro playoff tra Grosseto e Pontedera ha visto i grifoni ottenere i tre punti, grazie alle reti di Raimo, Moscati e Galligani; ai granata non basta Barba. Il Girone B vede invece un pareggio a reti bianche tra Padova e Cesena, con i ragazzi di Mandorlini che ora rischiano di essere raggiunti dal Perugia, a meno 3 e con due gare in meno. Senza problemi il Teramo vince in casa contro la Paganese, con i gol di Ilari e Bombagi; gli abruzzesi hanno però terminato la gara in dieci a causa della doppia ammonizione nei confronti di Piacentini. Serie C, i risultati GIRONE AGrosseto-Pontedera 3-1GIRONE BPadova-Cesena 0-0GIRONE CTeramo-Paganese 2-0 Francesco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 17:30 laC è scesa in campo per la ventisettesima giornata di campionato con trenei vari gironi. Nel Girone A lo scontro playoff tra Grosseto e Pontedera ha visto i grifoni ottenere i tre punti, grazie alle reti di Raimo, Moscati e Galligani; ai granata non basta Barba. Il Girone B vede invece un pareggio a reti bianche tra Padova e Cesena, con i ragazzi di Mandorlini che ora rischiano di essere raggiunti dal Perugia, a meno 3 e con duein meno. Senza problemi il Teramo vince in casa contro la Paganese, con i gol di Ilari e Bombagi; gli abruzzesi hanno però terminato la gara in dieci a causa della doppia ammonizione nei confronti di Piacentini.C, iGIRONE AGrosseto-Pontedera 3-1GIRONE BPadova-Cesena 0-0GIRONE CTeramo-Paganese 2-0 Francesco ...

