LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut per il bis, Suter e Johnson puntano la Coppa di specialità (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima Discesa – La classifica di Discesa – La classifica generale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa della Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Siamo nel bel mezzo del fine settimana sulla pista denominata La Volata, sulla quale domani calerà il sipario con il superG alle ore 11.00. Oggi la seconda prova veloce sarà allo stesso orario, con 100 pesantissimi punti in palio. La classifica di specialità vede ancora al comando la nostra Sofia Goggia che, quindi, sarà spettatrice interessata. La bergamasca è in vetta con 480 punti contro i 330 della statunitense Breezy ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della prima– La classifica di– La classifica generale Buongiorno e benvenuti alladella secondadella Val di, valevole per ladel Mondo di scifemminile 2020-2021. Siamo nel bel mezzo del fine settimana sulla pista denominata La Volata, sulla quale domani calerà il sipario con il superG alle ore 11.00. Oggi la seconda prova veloce sarà allo stesso orario, con 100 pesantissimi punti in palio. La classifica divede ancora al comando la nostra Sofia Goggia che, quindi, sarà spettatrice interessata. La bergamasca è in vetta con 480 punti contro i 330 della statunitense Breezy ...

