Cassano: «Il calcio italiano è scadente e noi pensiamo alla costruzione dal basso» (Di sabato 27 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport bella intervista del direttore Ivan Zazzaroni ad Antonio Cassano. Riportiamo due risposte, sull’arretratezza del calcio italiano e sulla costruzione da dietro. «Siamo un calcio scadente, il quarto o il quinto d’Europa. Fino al 2010 i migliori venivano da noi, adesso accogliamo soltanto calciatori mediocri o grandi vecchi, qualcuno spremuto. La Juve è l’unica società che può permettersi ancora qualche giovane interessante. La Juve e un po’ anche l’Inter. Faccio un ragionamento elementare: da qualche anno, minimo sette giocatori vanno puntualmente oltre i 20 gol a campionato. Ronaldo il Fenomeno da noi arrivò a 25 nella sua stagione migliore. Una barzelletta, su. Segnano tutti, le difese fanno ridere. E quando andiamo all’estero ci prendono a bastonate. Roberto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport bella intervista del direttore Ivan Zazzaroni ad Antonio. Riportiamo due risposte, sull’arretratezza dele sullada dietro. «Siamo un, il quarto o il quinto d’Europa. Fino al 2010 i migliori venivano da noi, adesso accogliamo soltanto calciatori mediocri o grandi vecchi, qualcuno spremuto. La Juve è l’unica società che può permettersi ancora qualche giovane interessante. La Juve e un po’ anche l’Inter. Faccio un ragionamento elementare: da qualche anno, minimo sette giocatori vanno puntualmente oltre i 20 gol a campionato. Ronaldo il Fenomeno da noi arrivò a 25 nella sua stagione migliore. Una barzelletta, su. Segnano tutti, le difese fanno ridere. E quando andiamo all’estero ci prendono a bastonate. Roberto ...

napolista : Cassano: «Il calcio italiano è scadente e noi pensiamo alla costruzione dal basso» Al Corsport: «Tutti a fare i Gu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Cassano: 'La Serie A è al livello della Ligue 1, non è abbastanza allenante per la Champions League' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Cassano: 'La Serie A è al livello della Ligue 1, non è abbastanza allenante per la Champions League' http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Cassano: 'La Serie A è al livello della Ligue 1, non è abbastanza allenante per la Champions League' http… -