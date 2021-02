Gattuso patteggia | multa di 3mila euro per bestemmia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) A seguito dell’accordo dimento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore del Napoli Gennaroè stato sanzionato con un’ammenda di3.000, 00. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato L'articolo

Calcio e Finanza

