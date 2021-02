Covid a Brescia, il sindaco impone ulteriori restrizioni per il weekend: “Costretti a grande attenzione”. Ecco le limitazioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha firmato un’ordinanza con la quale chiude i principali parchi della città per il fine settimana. Una decisione presa dopo l’ultima settimana in cui i parchi sono stati presi d’assalto soprattutto da giovanissimi visto anche il bel tempo. Inoltre il primo cittadino è intervenuto sul consumo di cibi e bevande sul suolo pubblico di parchi, piazze e giardini, proibendolo nelle giornate di sabato e domenica. La situazione nel comune è infatti critica, e quindi questo “costringe ad avere grande attenzione”, ha specificato Del Bono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) IldiEmilio Del Bono ha firmato un’ordinanza con la quale chiude i principali parchi della città per il fine settimana. Una decisione presa dopo l’ultima settimana in cui i parchi sono stati presi d’assalto soprattutto da giovanissimi visto anche il bel tempo. Inoltre il primo cittadino è intervenuto sul consumo di cibi e bevande sul suolo pubblico di parchi, piazze e giardini, proibendolo nelle giornate di sabato e domenica. La situazione nel comune è infatti critica, e quindi questo “costringe ad avere”, ha specificato Del Bono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GassmanGassmann : Un pensiero ai cittadini di Brescia e provincia, in piena crisi covid. Tenete duro!!! Un abbraccio. - Corriere : ?? Lombardia, terapie intensive in affanno: primi pazienti trasferiti da Brescia all'ospedale in Fiera Milano-… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - ilfattovideo : Covid a Brescia, il sindaco impone ulteriori restrizioni per il weekend: “Costretti a grande attenzione”. Ecco le l… - nadyfabri : Male male :-( Covid, i contagi crescono del 68% Solo Brescia sta peggio di Como - Cronaca, Como -