Sequestrano portiere e rapinano hotel, fermata baby gang a Torino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hanno rapinato un hotel, legato i polsi del portiere di notte e sono fuggiti in monopattino, incappucciati e con indosso la mascherina. Un ventenne e tre minorenni sono stati fermati dalla polizia, a Torino, per rapina e sequestro di persona. Il colpo era stato pianificato ai giardinetti, ma qualcosa è andato storto perché il portiere è riuscito a liberarsi e a dare l’allarme alla polizia, che ha subito fermato il ventenne. Due complici minorenni sono stati rintracciati in un B&B utilizzato dalla baby gang come covo; il terzo, anche lui minorenne, era invece a casa. Denunciata una ragazza per favoreggiamento. È accaduto in un hotel di via Principi D’Acaja, in una zona centrale di Torino. Quando il ventenne è stato fermato aveva ancora con sé il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hanno rapinato un, legato i polsi deldi notte e sono fuggiti in monopattino, incappucciati e con indosso la mascherina. Un ventenne e tre minorenni sono stati fermati dalla polizia, a, per rapina e sequestro di persona. Il colpo era stato pianificato ai giardinetti, ma qualcosa è andato storto perché ilè riuscito a liberarsi e a dare l’allarme alla polizia, che ha subito fermato il ventenne. Due complici minorenni sono stati rintracciati in un B&B utilizzato dallacome covo; il terzo, anche lui minorenne, era invece a casa. Denunciata una ragazza per favoreggiamento. È accaduto in undi via Principi D’Acaja, in una zona centrale di. Quando il ventenne è stato fermato aveva ancora con sé il ...

