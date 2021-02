Oggi continua il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il programma completo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Iniziati nella giornata di ieri, con la netta vittoria del Tottenham contro il Wolfsberger per 4-0, continueranno Oggi i ritorni dei sedicesimi di Europa League. In campo le 3 italiane partiranno ognuna da un risultato diverso: compito semplice per Roma (vittoriosa a Braga 2-0) e Milan (il 2-2 di Belgrado tiene comunque favoriti i rossoneri). Più difficile incvece per il Napoli, chiamata a rimontare il 2-0 subito a Granada. Di seguito il programma completo: Tottenham-Wolfsberger 4-0 18.55 Ajax-Lilla 18.55 Arsenal-Benfica 18.55 Hoffenheim-Molde 18.55 Napoli-Granada 18.55 Rangers-Antwerp 18.55 Shakhtar-M. Tel Aviv 18.55Villareal-Salisburgo 21.00 Club Brugge-Dyn. Kiev 21.00Din. Zagabria-Krasnodar 21.00 Leicester-Slavia Praga 21.00 Leverkusen-Young Boys 21.00 Manchester United-Real ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Iniziati nella giornata di ieri, con la netta vittoria del Tottenham contro il Wolfsberger per 4-0, continuerannoi ritorni deidi. In campo le 3 italiane partiranno ognuna da un risultato diverso: compito semplice per Roma (vittoriosa a Braga 2-0) e Milan (il 2-2 di Belgrado tiene comunque favoriti i rossoneri). Più difficile incvece per il Napoli, chiamata a rimontare il 2-0 subito a Granada. Di seguito il: Tottenham-Wolfsberger 4-0 18.55 Ajax-Lilla 18.55 Arsenal-Benfica 18.55 Hoffenheim-Molde 18.55 Napoli-Granada 18.55 Rangers-Antwerp 18.55 Shakhtar-M. Tel Aviv 18.55Villareal-Salisburgo 21.00 Club Brugge-Dyn. Kiev 21.00Din. Zagabria-Krasnodar 21.00 Leicester-Slavia Praga 21.00 Leverkusen-Young Boys 21.00 Manchester United-Real ...

