Principe Filippo ancora in ospedale, "medici lo tengono d'occhio" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Principe Filippo è "ok" e i medici "lo tengono d'occhio". Lo ha riferito il Principe William, parlando delle condizioni di salute dell'anziano duca di Edimburgo, nel corso di una vista ad un centro per le vaccinazioni a Norfolk. Il Principe Filippo, 99 anni, ha trascorso la sesta notte al King Edward VII Hospital di Londra, dove è stato ricoverato martedì scorso come "misura precauzionale". Fonti della Famiglia Reale, citate da Sky News hanno riferito che le ragioni del ricovero del consorte della regina Elisabetta non sono legate al coronavirus. Sabato, Filippo aveva ricevuto in ospedale la visita del figlio, il Principe Carlo.

