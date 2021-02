**Governo: Giovannini, 'Draghi ha indicato tabella chiara per Pnrr'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Draghi ha indicato chiaramente la tabella di marcia. Non è facile, perché i tempi del Pnrr sono stretti, ma ha confermato l'impianto del piano. Il punto chiave è l'integrazione delle politiche e la coerenze delle politiche, cosa che richiede il Pnrr e che è nuova per la cultura di governo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enfico Givoanni conversando con i cronisti al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "hamente ladi marcia. Non è facile, perché i tempi delsono stretti, ma ha confermato l'impianto del piano. Il punto chiave è l'integrazione delle politiche e la coerenze delle politiche, cosa che richiede ile che è nuova per la cultura di governo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enfico Givoanni conversando con i cronisti al Senato.

Linkiesta : Nell’elenco dei ministri i politici sono tanti, ma i nomi più pesanti saranno #Cingolani e #Franco, #Colao e… - TV7Benevento : **Governo: Giovannini, 'Draghi ha indicato tabella chiara per Pnrr'**... - buon_vivere : RT @ASviSItalia: Enrico Giovannini ha giurato come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo di Mario Draghi. Calorosi augu… - riotta : Come agirà Pd su blocco licenziamenti, sussisi alle imprese solo produttive e non a pioggia, piano verde e innovati… - parloamestessa : @giuliocavalli A me non dispiace il tentativo di coagulare una semi-sinistra che difenda lavoro (Orlando), territor… -