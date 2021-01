Neopuritanesimo e antropofobia. Verso un terrificante mondo postumano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Viviamo in tempi schizofrenici. Così con l’avvento del Covid abbiamo visto gli apostoli della “società aperta” e dell’ideologia no border trasformarsi, con una disinvoltura a dir poco impressionante, in fanatici del lockdown e in zelanti delatori: coloro che fino a ieri tessevano l’elogio dello sradicamento e dell’abolizione dei confini si sono convertiti al culto dell’apartheid sanitario, al punto da auspicare una sorta di morte civile per coloro che rifiuteranno il vaccino. Allo stesso modo non può stupire che la sessuofobia stia prendendo il posto della sessuomania, la quale è sempre stata una delle cifre caratteristiche della società liberal-progressista nata dal Sessantotto. E se la cosiddetta liberazione sessuale in definitiva non ha rappresentato nient’altro che la trasposizione a livello fisico della libertà mercantile, una sorta di interiorizzazione della logica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Viviamo in tempi schizofrenici. Così con l’avvento del Covid abbiamo visto gli apostoli della “società aperta” e dell’ideologia no border trasformarsi, con una disinvoltura a dir poco impressionante, in fanatici del lockdown e in zelanti delatori: coloro che fino a ieri tessevano l’elogio dello sradicamento e dell’abolizione dei confini si sono convertiti al culto dell’apartheid sanitario, al punto da auspicare una sorta di morte civile per coloro che rifiuteranno il vaccino. Allo stesso modo non può stupire che la sessuofobia stia prendendo il posto della sessuomania, la quale è sempre stata una delle cifre caratteristiche della società liberal-progressista nata dal Sessantotto. E se la cosiddetta liberazione sessuale in definitiva non ha rappresentato nient’altro che la trasposizione a livello fisico della libertà mercantile, una sorta di interiorizzazione della logica ...

AnnaMariaCastel : RT @DHofmannsthal: L'atto sessuale non dovrà più essere in futuro il mezzo per riprodurre la popolazione. - RdiMilano : RT @IlPrimatoN: Siamo di fronte a un'inquietante ondata di bigottismo. A una concezione disincarnata e postbiologica della libertà. In un m… - PersilQ : RT @DHofmannsthal: L'atto sessuale non dovrà più essere in futuro il mezzo per riprodurre la popolazione. - MamolkcsMamol : RT @DHofmannsthal: L'atto sessuale non dovrà più essere in futuro il mezzo per riprodurre la popolazione. - DHofmannsthal : L'atto sessuale non dovrà più essere in futuro il mezzo per riprodurre la popolazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Neopuritanesimo antropofobia Neopuritanesimo e antropofobia. Verso un terrificante mondo postumano Il Primato Nazionale