Naomi Campbell aprirà Sanremo 2021 | co-conduttrice al fianco di Amadeus

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Naomi Campbell è il terzo nome annunciato per la co-conduzione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La top model si aggiunge a Elodie e Matilda De Angelis, come annunciato direttamente da Amadeus in un’intervista a La Stampa. Campbell aprirà la kermesse salendo sul palco durante la prima serata, in programma il 2 marzo. “Questa estate- ha spiegato il direttore artistico- ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze“. La modella è pronta a sorprendere gli spettatori del festival: “Naomi– ha aggiunto Amadeus- potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”. In totale saranno dieci le donne che accompagneranno Amadeus nel suo Sanremo bis: “Alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiscono”.