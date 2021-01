Covid: gli Usa chiedono un'indagine internazionale sulle origini del virus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’amministrazione Biden chiede un’ indagine internazionale approfondita e trasparente sulle origini della diffusione del Covid-19 e della pandemia: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’amministrazione Biden chiede un’approfondita e trasparentedella diffusione del-19 e della pandemia: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

