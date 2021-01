Torino, buone notizie per Nicola: Nkoulou torna ad allenarsi con il gruppo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Allenamento mattutino per il Torino di Davide Nicola, che può sorridere contando sul recupero di Nicolas Nkoulou buone notizie dall’allenamento mattutino che il Torino ha svolto al Filadelfia. Nicolas Nkoulou ha svolto l’intera seduta con i compagni ed è quindi recuperato per la sfida di venerdì sera contro la Fiorentina. «Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con sfide a ranghi misti, a campo ridotto. Lavoro differenziato per Armando Izzo, mentre Nicolas Nkoulou – che aveva saltato la trasferta di Benevento – ha svolto tutto l’odierno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Allenamento mattutino per ildi Davide, che può sorridere contando sul recupero didall’allenamento mattutino che ilha svolto al Filadelfia.ha svolto l’intera seduta con i compagni ed è quindi recuperato per la sfida di venerdì sera contro la Fiorentina. «Allenamento mattutino per ilal Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Davideha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con sfide a ranghi misti, a campo ridotto. Lavoro differenziato per Armando Izzo, mentre– che aveva saltato la trasferta di Benevento – ha svolto tutto l’odierno ...

albertoinfelise : @Nargas12 Sì, qui è ancora peggio che a Roma. Nel senso che Roma è veramente difficile da gestire. Torino no. E ven… - sportli26181512 : Torino, esordio stagionale per Baselli: ecco da quanto mancava: Buone notizie in casa Torino: nel corso della sfida… - infoitsport : Torino, Nicola sa dare la scossa? Buone le prime a Bari, Udine e Genova - Tiziana68870127 : @EugenioCardi Ho appena mangiato le bugie a Torino si chiamano così oppure 'chiacchere' in altre regioni non lo so. Buone ?? - Toro_News : ?? | FOCUS Gli esordi su una nuova panchina di Davide #Nicola...bene a Bari, Udine e Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Torino buone Torino, buone notizie per Nicola: Nkoulou torna ad allenarsi con il gruppo Calcio News 24 Filadelfia, l’allenamento del Toro: Nkoulou torna in gruppo

L'allenamento del Toro al Filadelfia / Ancora a parte Armando Izzo, Nkoulou ha svolto l'intero lavoro con i compagni ...

Torino, buone notizie per Nicola: Nkoulou torna ad allenarsi con il gruppo

Allenamento mattutino per il Torino di Davide Nicola, che può sorridere contando sul recupero di Nicolas Nkoulou ...

L'allenamento del Toro al Filadelfia / Ancora a parte Armando Izzo, Nkoulou ha svolto l'intero lavoro con i compagni ...Allenamento mattutino per il Torino di Davide Nicola, che può sorridere contando sul recupero di Nicolas Nkoulou ...