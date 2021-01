Olimpiadi, Italia senza inno e bandiera: serve un decreto legge in extremis (Di lunedì 25 gennaio 2021) La decisione del Comitato Internazionale Olimpico è stata presa: l’Italia dovrà partecipare alle Olimpiadi di Tokio senza inno e bandiera. Tuttavia restano ancora circa 24 ore per evitare la sospensione. FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty ImagesMercoledì 27 gennaio alle 17.30 la notizia potrebbe diventare ufficiale. Come anticipato da La Repubblica, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha pronto un documento di sospensione del Coni che impedirebbe all’Italia di partecipare con l’inno di Mameli e la sua bandiera tricolore alle prossime Olimpiadi, in programma a Tokio. La drastica decisione, senza precedenti per il Paese, arriva in seguito alla scadenza del termine per rendere operativa la riforma pro Coni, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La decisione del Comitato Internazionale Olimpico è stata presa: l’dovrà partecipare alledi Tokio. Tuttavia restano ancora circa 24 ore per evitare la sospensione. FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty ImagesMercoledì 27 gennaio alle 17.30 la notizia potrebbe diventare ufficiale. Come anticipato da La Repubblica, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha pronto un documento di sospensione del Coni che impedirebbe all’di partecipare con l’di Mameli e la suatricolore alle prossime, in programma a Tokio. La drastica decisione,precedenti per il Paese, arriva in seguito alla scadenza del termine per rendere operativa la riforma pro Coni, ...

