GF Vip, questa sera un nuovo incredibile annuncio: il pubblico in trepidante attesa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Torna stasera, 25 Gennaio, il GF Vip dopo una lunga settimana di attesa: un nuovo incredibile annuncio questa sera, il pubblico è entusiasta! Un nuovo sorprendente annuncio al GF Vip: accadrà questa sera, il pubblico è in trepidante attesa (fonte screenshot video)Senza il doppio appuntamento l’attesta della puntata del GF Vip sembra interminabile. Eppure, gli autori sanno sempre come farsi perdonare dal pubblico, proprio come accaduto oggi. questa sera, 25 Gennaio, infatti, al GF Vip ci sarà un annuncio sorprendente e i fan sono già in trepidante ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Torna sta, 25 Gennaio, il GF Vip dopo una lunga settimana di: un, ilè entusiasta! Unsorprendenteal GF Vip: accadrà, ilè in(fonte screenshot video)Senza il doppio appuntamento l’attesta della puntata del GF Vip sembra interminabile. Eppure, gli autori sanno sempre come farsi perdonare dal, proprio come accaduto oggi., 25 Gennaio, infatti, al GF Vip ci sarà unsorprendente e i fan sono già in...

Ellys841 : @GrandeFratello #fuoridayane #fuoriDayaneMello Se non prendete seri provvedimenti ci confermerete che questo gra… - maricil8 : @vip_erella Ma che vuole questa? Non si lamentava che gli altri facevano “drama”, però quando vede gli altri felici… - vip_erella : RT @perchetendenzat: “ Stefania Orlando “: perché tutti i sondaggi la danno come prima finalista donna di questa edizione del #GFVIP davan… - SBIRULA621 : #tzvip #sovip @GrandeFratello NON VI VERGOGNATE?? QUESTA IENA È USCITA SU TUTTI I QUOTIDIANI PER SUE FRASI ORRIBIL… - Antonio98854326 : Questa sera al grande fratello vip ci di aspetta l'uscita di Giulia fosse diversamente anche io come mia moglie non… -