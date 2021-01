Serie A, la Lazio rimonta il Sassuolo e si avvicina alla zona Champions (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Sassuolo spaventa la Lazio che però ha il merito di ribaltare i neroverdi e vincere con il punteggio di 2-1. Sfida non emozionante all'Olimpico ma comunque intensa visto il modo diverso di esprimersi delle due squadre. Meglio gli ospiti in avvio e proprio Caputo sblocca la partita nel primo tempo. Poi nella ripresa la squadra di Inzaghi ribalta il match: Il pari lo firma Milinkovic Savic con un perentorio stacco di testa e poi Immobile porta avanti la Lazio con un bel diagonale. Con questa vittoria, la quarta consecutiva, biancocelesti a 2 punti dalla zona Champions.caption id="attachment 1084421" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilspaventa lache però ha il merito di ribaltare i neroverdi e vincere con il punteggio di 2-1. Sfida non emozionante all'Olimpico ma comunque intensa visto il modo diverso di esprimersi delle due squadre. Meglio gli ospiti in avvio e proprio Caputo sblocca la partita nel primo tempo. Poi nella ripresa la squadra di Inzaghi ribalta il match: Il pari lo firma Milinkovic Savic con un perentorio stacco di testa e poi Immobile porta avanti lacon un bel diagonale. Con questa vittoria, la quarta consecutiva, biancocelesti a 2 punti d.caption id="attachment 1084421" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : LAZIO-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Caputo (6') ? #MilinkovicSavic (25') ? #Immobile (72') ? SERIE A – 19^ gio… - CorSport : Il figlio di #Paparelli denuncia: “Basta offese, intervenga la #Roma” - TuttoHellasVer1 : Serie A - Lazio-Sassuolo 2-1, vittoria di rimonta per i biancocelesti - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: Immobile ribalta De Zerbi e avvicina la Champions #laziosassuolo -