Covid, somministrato il 70% dei vaccini: “Dietro alla Germania” (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Conferenza stampa al ministero della Salute per fare il punto della pandemia in Italia. “Se le varianti possano determinare un innalzamento delle misure è un argomento che stiamo prendendo in considerazione”, ha spiegato Gianni Rezza. LOCATELLI: “SOMMINISTRATO IL 70% DELLE DOSI, SIAMO DIETRO GERMANIA“ Leggi su dire (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Conferenza stampa al ministero della Salute per fare il punto della pandemia in Italia. “Se le varianti possano determinare un innalzamento delle misure è un argomento che stiamo prendendo in considerazione”, ha spiegato Gianni Rezza. LOCATELLI: “SOMMINISTRATO IL 70% DELLE DOSI, SIAMO DIETRO GERMANIA“

alcinx : RT @Agenzia_Ansa: #vaccini 'Ad oggi abbiamo somministrato il 70% delle dosi, perché va mantenuta una quota per i richiami e siamo secondi i… - corbatto_com : RT @Agenzia_Ansa: #vaccini 'Ad oggi abbiamo somministrato il 70% delle dosi, perché va mantenuta una quota per i richiami e siamo secondi i… - AngeloR54671811 : RT @Agenzia_Ansa: #vaccini 'Ad oggi abbiamo somministrato il 70% delle dosi, perché va mantenuta una quota per i richiami e siamo secondi i… - Agenzia_Ansa : #vaccini 'Ad oggi abbiamo somministrato il 70% delle dosi, perché va mantenuta una quota per i richiami e siamo sec… - GiuseppeCantell : RT @PiazzapulitaLA7: Nel mondo, 10 Paesi ricchi hanno somministrato il 95% delle dosi di vaccino Covid già distribuite. Tra i Paesi in via… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid somministrato Covid: Lombardia in arancione riapre le medie. Speranza: 'Rt sotto 1 incoraggiante' Agenzia ANSA In Veneto arrivano i tamponi rapidi di terza generazione: quanto costano e dove farli

L'esito, sovrapponibile per precisione al test molecolare, arriva in meno di quindici minuti. Con le apparecchiature per il tampone di terza generazione inizia una nuova era per lo screening di massa, ...

Vaccino Pfizer: «Sei dosi a fiala e non cinque». Ecco perché non mancano i vaccini (ma solo se si usa la siringa giusta)

In Usa come in Europa i contratti sono stipulati tenendo conto il numero di dosi e non di fiale. Grazie al nuovo ricalcolo Pfizer ha annunciato che fornirà 2 miliardi di dosi, anziché 1,3 miliardi com ...

L'esito, sovrapponibile per precisione al test molecolare, arriva in meno di quindici minuti. Con le apparecchiature per il tampone di terza generazione inizia una nuova era per lo screening di massa, ...In Usa come in Europa i contratti sono stipulati tenendo conto il numero di dosi e non di fiale. Grazie al nuovo ricalcolo Pfizer ha annunciato che fornirà 2 miliardi di dosi, anziché 1,3 miliardi com ...