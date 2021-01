Tik Tok | disposto il blocco immediato per il social network

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali «hanei confronti di Tik Tok ildell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica». Lo annuncia una nota dell'Autorità, che «ha deciso di intervenire in via d'urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo». (Continua..) «Il Garante - ricorda la stessa Autorità in una nota - già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy». «In attesa di ricevere il riscontro ...