“Ricostruiremo | ci riconcilieremo e ci riprenderemo” | la commovente poesia di Amanda Gorman | Testo e traduzione

(Di giovedì 21 gennaio 2021), laThe Hill We Climbitaliano Alla cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden, sui gradini del Capitol di Washington,ha incantato il mondo con laThe Hill We Climb. La giovane afro-americana di Los Angeles, ha catturato in versi lo storico momento della transizione dalla presidenza di Donald Trump a quella di Biden emozionando politici e decine di milioni di spettatori a casa. Echi di “Hamilton” e suggestioni rap hanno punteggiato la lettura dellascritta dopo le violenze dell’assalto al Congresso del 6 gennaio. A 22 anniè la più giovane poetessa che abbia mai recitato durante una cerimonia di ...