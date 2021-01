I Proud Boys scaricano Trump, i QAnon cercano un nuovo eroe. Tutti i delusi (e confusi) dall’Inauguration Day (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doveva essere una giornata all’insegna dell’unità, soprattutto dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Joe Biden lo ha ripetuto più volte nel suo discorso di insediamento, dalla promessa di essere il presidente «di Tutti gli americani», ai richiami al bipartitismo e l’invito a «rifiutare la cultura in cui i fatti stessi vengono manipolati e persino fabbricati». Ma la narrazione stessa della cerimonia d’insediamento è stata motivo di nuove divisioni. Persino sul Washington Post, Margaret Sullivan ha scritto che la copertura mediatica era «lusinghiera al punto da essere imbarazzante». Per non parlare poi dei media della destra radicale. Mentre sulla conservatrice Fox News il presentatore Chris Wallace, ha definito il discorso di Biden «il migliore che lui abbia mai sentito» dai tempi di John F. Kennedy, su Breitbart – tra gallery di Melania ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doveva essere una giornata all’insegna dell’unità, soprattutto dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Joe Biden lo ha ripetuto più volte nel suo discorso di insediamento, dalla promessa di essere il presidente «digli americani», ai richiami al bipartitismo e l’invito a «rifiutare la cultura in cui i fatti stessi vengono manipolati e persino fabbricati». Ma la narrazione stessa della cerimonia d’insediamento è stata motivo di nuove divisioni. Persino sul Washington Post, Margaret Sullivan ha scritto che la copertura mediatica era «lusinghiera al punto da essere imbarazzante». Per non parlare poi dei media della destra radicale. Mentre sulla conservatrice Fox News il presentatore Chris Wallace, ha definito il discorso di Biden «il migliore che lui abbia mai sentito» dai tempi di John F. Kennedy, su Breitbart – tra gallery di Melania ...

inter2010treble : @PanzerUberAlles Si l'ho visto, ma come puoi metterli sullo stesso piano? Quell altro ripetè letteralmente il motto… - IlblogdiAndy : #UltimOra @ABC DOJ accusa un uomo che ha detto di essere andato a Washington, DC, con un ex ufficiale del NYPD e m… - FellOnEarth : @MarthaWharton3 @TomiLahren Oh no? Oh no! - Mario056F : RT @globalistIT: Ecco come si è giustificato dalla polizia da buon codardo... - awanasgh : @emabignardi @NicolaPorro @CorradoOcone Secondo te se per mesi aizzi le persone dicendo che ti hanno rubato le elez… -