Usa, Biden chiude la ‘guerra incivile’ e celebra Kamala Harris (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Porre fine alla “guerra incivile”, quella che ha messo “rossi contro blu”, repubblicani contro democratici. E archiviare “odio” e “suprematismo”, ripartendo da speranza e impegno di giustizia. E’ l’appello di Joe Biden, rivolto oggi a Washington, dopo aver giurato da presidente degli Stati Uniti: “Non ditemi che le cose non cambiano”. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Porre fine alla “guerra incivile”, quella che ha messo “rossi contro blu”, repubblicani contro democratici. E archiviare “odio” e “suprematismo”, ripartendo da speranza e impegno di giustizia. E’ l’appello di Joe Biden, rivolto oggi a Washington, dopo aver giurato da presidente degli Stati Uniti: “Non ditemi che le cose non cambiano”.

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden Joe Biden in Ralph Lauren per l'insediamento. Lady Gaga e Jlo presenti alla cerimonia

Il nuovo presidente americano ha scelto un outfit dello storico marchio americano total blu, colore simbolo dei democratici americani per il suo ...

Netanyahu a Biden, insieme davanti a sfide, prima è l’Iran

(ANSA) – TEL AVIV, 20 GEN – "Mi aspetto di lavorare con lei per rafforzare ulteriormente l’alleanza tra Usa e Israele e continuare ad allargare la pace fra Israele e il mondo arabo e confrontarci con ...

