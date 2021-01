Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove la Juventus e il Napoli si sfidano per la finale della Supercoppa Italiana. Fischio d’inizio alle ore 21 e in palio ci sarà il primo trofeo della stagione, il secondo che si giocheranno queste due squadre in partita secca nel giro di pochi mesi, dopo la vittoria degli uomini di Gattuso in Coppa Italia. Solito assetto tattico per Andrea Pirlo, che ripropone il suo 4-4-2 con varie rotazioni tra difesa e centrocampo rispetto al match contro l’Inter. Il tecnico bianconero recupera in extremis Cuadrado: l’esterno colombiano non è più positivo al Covid-19 ed è stato convocato per la finale. Un importante rientro per la Juve, che in difesa deve già fare a meno di Demiral, De Ligt e Alex Sandro. Anche in casa Napoli ci saranno due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove lae ilsi sfidano per la finale della. Fischio d’inizio alle ore 21 e in palio ci sarà il primo trofeo della stagione, il secondo che si giocheranno queste due squadre in partita secca nel giro di pochi mesi, dopo la vittoria degli uomini di Gattuso in Coppa Italia. Solito assetto tattico per Andrea Pirlo, che ripropone il suo 4-4-2 con varie rotazioni tra difesa e centrocampo rispetto al match contro l’Inter. Il tecnico bianconero recupera in extremis Cuadrado: l’esterno colombiano non è più positivo al Covid-19 ed è stato convocato per la finale. Un importante rientro per la Juve, che in difesa deve già fare a meno di Demiral, De Ligt e Alex Sandro. Anche in casaci saranno due ...

433 : Supercoppa Italiana: @sscnapoli or @juventusfc? ?????? - SerieA : 1 settembre 1990: la prima Supercoppa Italiana vinta dal @sscnapoli ?? Ad alzarla Diego Armando Maradona! ??… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - macmax22 : RT @Boboj29: Stadio 'Citta' del Tricolore' Mapei Stadium di Reggio Emilia Ore 20,45 finale Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli E' g… - footymania247 : Juventus vs. Napoli: Supercoppa Italiana , TV , how to , news, odds, time -